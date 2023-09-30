Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Çevre Düzenlemesiyle Yenilendi

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çevre düzenlemesi sonucunda Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni bir görünüme kavuştu. Kaldırım taşları yenilenirken, hastane bahçesine çiçek ekimi yapıldı ve ışıklandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca, hastanenin simgesi olan haşhaş figürlü fıskiye de yapıldı. Yapılan düzenleme çalışması hastane çalışanları ve hastalar tarafından olumlu şekilde karşılandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi gerçekleştirilen çevre düzenlemesi sonrası yeni çehresine kavuştu.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çevre düzenlemesi ile Devlet Hastanesinin kaldırım taşları yenilenirken bir çok noktaya da aynı zamanda çiçek ekimi yapıldı. Yenilen kaldırım taşları ile birlikte hastane bahçesinde ışıklandırmada yapılarak, hastanen yerleşkesine kentin simgesi olan haşhaş figürlü fıskiye yapıldı. Hastanede yapılan çevre düzenlemesi çalışanlar ve muayene için hastaneye gelenlerden tam not aldı. - AFYONKARAHİSAR