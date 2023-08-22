Afyonkarahisar'da Diş Tedavisi Sırasında Soluk Borusuna Kaçan İmplantlar Başarıyla Alındı

Afyonkarahisar'da bir kişinin diş tedavisi sırasında soluk borusuna kaçan iki implant başarıyla alındı. Belçika'da yaşayan Demet Kaplan, Emirdağ ilçesinde diş tedavisi için bir kliniğe gitti. Operasyon sırasında implantlar soluk borusuna kaçarak burayı tıkadı. Kaplan, yapılan müdahale sonucunda implantlar başarıyla çıkarıldı.