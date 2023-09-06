Afyonkarahisar'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız çağrılar hâkim

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 2023 yılının ilk sekiz ayında 535 bin 833 çağrı aldığını ve bunların yarısından fazlasının asılsız çağrılar olduğunu açıkladı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin 2023 yılının ilk sekiz ayında 535 bin 833 çağrı geldiğini bunların 355 bin 181'inin yani yarısından fazlasının ise asılsız çağrı olduğunu ifade etti.

Keklik düzenlediği basın toplantısında 112'nin çalışma sistemi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ön çağrı, jandarma, emniyet, sağlık, AFAD, orman, itfaiye olmak üzere yedi farklı kurumun koordine içinde çalıştığını kaydeden Keklik, kurumun 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ve acil yardım hizmeti sunan tamamen vatandaş odaklı bir kurum olduğunu belirtti. Keklik, "Kurum verilerine göre 1 Eylül 2023 tarihine kadar asıllı çağrı oranı yüzde 33,71, asılsız çağrı oranı yüzde 66,29'dur. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü gereksiz yere meşgul ettikleri tespit edilen kişilere kabahatler kanununda belirlenmiş olan bin 250 TL idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır. Müdürlük olarak ilimizde asılsız çağrı oranının azalması için vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler düzenli olarak yapılmaktadır. Bunun için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalanmış olup kurum olarak okullara gidip öğrencilere 112 numarasının bilinci aşılanmaktadır.

2023 yılının ayrıca ilk sekiz ayında 535 bin 833 çağrı geldiğini bunların 355 bin 181'inin yani yarısından fazlasının ise asılsız çağrılardan oluşmuştur" dedi. - AFYONKARAHİSAR