Afyonkarahisar Başmakçı'da Hastane Çalışanlarına Yangın Eğitimi Verildi

Başmakçı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından hastane personeline yangın söndürme ve mutfak tüpü söndürme eğitimi verildi. Eğitimde itfaiye erleri hastane personellerine yangın müdahalesi ve söndürme tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde itfaiye personeli tarafından hastane çalışanlarına yangın eğitimi verildi.

Başmakçı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından hastane personeline yangın söndürme ve mutfak tüpü söndürme eğitimi verildi. Eğitimde itfaiye erleri hastane personellerine yaşanabilecek bir yangında olaya nasıl müdahale edeceklerini ve yangını nasıl söndüreceklerini uygulamaları olarak gösterdiler. - AFYONKARAHİSAR