Afyon haber... İrlanda'dan gelen hastaya Afyonkarahisar'da mide ameliyatı yapıldı

İrlanda'dan gelen bir hastaya Afyonkarahisar'da özel bir hastanede tüp mide ameliyatı uygulandı.

İrlandalı Emma Tyrrell, (33) sosyal medyada gördüğü tanıtıcı broşür sonrası Afyonkarahisar'daki Parkhayat Hastanesi'yle iletişime geçti.

Eşi Craig ve bir yaşındaki bebeği Bonnoe ile 3 gün önce Afyonkarahisar'a gelen Tyrrell'e Genel Cerrahi Servisi'nde Uzm. Dr. Süleyman Şahin ile Prof. Dr. Yüksel Arıkan, gerekli işlemlerinin ardından başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi.

Tyrrell, gazetecilere yaptığı açıklamada, 134 kilograma kadar çıktığı için günlük hayatta çok zorlandığını söyledi.

Sürekli diyet ve egzersiz yaptığını ancak işe yaramadığını dile getiren Tyrrell, "Ameliyatım başarılı geçti. Şuan için hiç bir sağlık sorunum görünmüyor. Hastaneden, doktorlarımdan ve personelden çok memnun kaldım. Hastane, sağlık durumumu sürekli online olarak takibini yapacak." dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Uzm. Dr. Süleyman Şahin de İrlandalı hasta Tyrrell'in vücut kitle endeksinin 41 olduğunu aktardı.

Şahin, "Tyrrel'in 6 ay içerisinde 40-50 kilogram vermesini bekliyoruz. Hastamızı taburcu ettikten sonra da takibini sürekli yapacağız. İnternet üzerinden sürekli kendisiyle iletişim halinde olacağız." dedi.

Prof. Dr. Yüksel Arıkan ise, obezite cerrahisinin dünyada global bir hale geldiğini vurguladı.