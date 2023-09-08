Adıyaman'da İtfaiye Ekipleri Vatandaşın Sıkışan Yüzüğünü Kurtardı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı. Vatandaş, itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Parmağa sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki bir vatandaşın parmağına sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kesilerek çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, A. E. parmağına taktığı yüzük kısa bir süre sonra sıkıştığı için çıkarmak istedi. A. E. yaptığı bütün çabalara rağmen parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A. E., hastanenin acil servisinde doktorlar tarafından muayene edildikten sonra Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri ile beraber yapılan titiz çalışma sonucu parmağına sıkışan yüzüğü kesici cihaz kullanarak çıkarıldı.

Parmağı yara almadan yüzükten kurtulan A.E., itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.