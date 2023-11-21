Türk Kızılay Adana Şubesi, arama kurtarma ekibine iki günlük ilk yardım eğitimi verdi. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, eğitim alanların hayat kurtarma konusunda önemli bir rol oynadığını belirtti. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Adana'da Türk Kızılay tarafından ANDA arama kurtarma ekibine ilk yardım eğitimi verildi

Adana'da Türk Kızılay tarafından ANDA arama kurtarma ekibine ilk yardım eğitimi verildi.

Türk Kızılay Adana Şubesinden yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma ekibi iki günlük eğitime katıldı.

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, ilk yardım eğitimi alanların olası durumlarda hayat kurtarmaya vesile olduklarını belirtti.

Eğitimin ardından katılımcılara sertifika verildi.