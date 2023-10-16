Adana'da öğretmen ve velilere kanser hakkında bilgilendirme yapıldı
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Sağlık Haberleri
Aladağ ilçesinde düzenlenen farkındalık eğitiminde öğretmen ve velilere prostat ve meme kanseri hakkında bilgi verildi, hastalıkların riskleri ve alınması gereken önlemler anlatıldı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde, öğretmen ve velilere kanser hakkında bilgilendirme yapıldı.
Aladağ Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezince, Sinanpaşa İlkokulu ile Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda kansere karşı farkındalık eğitimi düzenlendi.
Eğitime katılan öğretmen ve velilere, prostat ve meme kanseri hakkında bilgi verildi.
Katılımcılara, hastalıkların riskleri ile alınması gereken önlemlerin anlatıldığı broşür dağıtıldı.
Kaynak: AA / Sağlık