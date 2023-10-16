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Adana'da öğretmen ve velilere kanser hakkında bilgilendirme yapıldı

Aladağ ilçesinde düzenlenen farkındalık eğitiminde öğretmen ve velilere prostat ve meme kanseri hakkında bilgi verildi, hastalıkların riskleri ve alınması gereken önlemler anlatıldı.