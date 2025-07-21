Acil Organ Nakli İçin Kalp Grefti Uçakla Taşındı

Acil Organ Nakli İçin Kalp Grefti Uçakla Taşındı
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Milli Savunma Bakanlığı, organ nakli bekleyen bir hasta için Ankara'dan İstanbul'a kalp grefti nakli gerçekleştirdi. Kara Kuvvetleri'ne ait B-200 tipi uçak, operasyon için kullanıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), organ nakli bekleyen bir hasta için Kara Kuvvetleri'ne ait B-200 tipi uçak ile Ankara'dan İstanbul'a kalp grefti ulaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetlerimize ait B-200 tipi uçak ile acil organ nakli bekleyen bir vatandaşımız için Ankara'dan İstanbul'a kalp grefti başarıyla ulaştırıldı. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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