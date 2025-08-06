ABD, mRNA Aşı Geliştirme Faaliyetlerini Sonlandırıyor

ABD Sağlık Bakanlığı, mRNA aşı geliştirme faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirileceğini duyurdu.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) bünyesinde yürütülen bazı aşı faaliyetlerinin iptaline ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Covid-19 sırasında başlatılan mRNA yatırımlarının kapsamlı incelenmesi sonucunda yaklaşık 500 milyon dolarlık 22 projenin dahil olduğu mRNA aşı geliştirme faaliyetlerinin aşamalı olarak sona erdirileceği kaydedildi.

Bu kapsamda çeşitli sözleşme ile ihalelerin iptal edileceğinin belirtildiği açıklamada, bu kararın yalnızca BARDA'nın mRNA aşı projelerini kapsadığı ve diğer mRNA teknolojisi kullanım alanlarının etkilenmeyeceği aktarıldı.