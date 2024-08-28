Üye Girişi
Haberler

ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin New Hampshire eyaletinde, sivrisinek ısırığı ile bulaşan ve oldukça nadir görülen Doğu At Ensefaliti (EEEV) virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bu vakanın 2014 yılından bu yana eyalette tespit edilen ilk EEEV vakası olduğu belirtildi. EEEV virüsü, grip benzeri semptomlara ve ciddi nörolojik hastalıklara neden olabiliyor. Virüsten enfeksiyon kapıp ensefalit geliştiren tüm insanların yaklaşık üçte biri hayatını kaybediyor.

ABD'NİN New Hampshire eyaletinde, nadir görülen ve sivrisinek ısırığı ile bulaşan Doğu At Ensefaliti (EEEV) virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. ABD'nin New Hampshire eyaleti sağlık yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, bir vatandaşın sivrisinek ısırığı ile bulaşan EEEV virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, " Doğu At Ensefaliti Virüsü (EEEV) enfeksiyonu için pozitif test sonucu çıkan, şiddetli merkezi sinir sistemi hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Hampstead, New Hampshire'dan bir yetişkini tespit etti. DHHS, bireyin ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyor. EEEV ayrıca Massachusetts ve Vermont eyaletlerinde de tespit edildi" denildi. Yetkililer bu vakanın, 2014 yılında üç kişinin hastalığa yakalanması ve ikisinin hayatını kaybetmesinin ardından, New Hampshire'da on yıldır bildirilen ilk EEEV vakası olduğunu söyledi.

'VİRÜSÜN BİR AŞISI VEYA TEDAVİSİ YOK'

Açıklamada virüsün belirtileri ile ilgili olarak, "EEEV, ateş, titreme, kas ağrıları ve eklem ağrısı gibi grip benzeri semptomlara neden olabilir. EEEV ayrıca beyin ve omurilik etrafındaki zarların iltihabı (yani ensefalit ve menenjit) gibi ciddi nörolojik hastalıklara da neden olabilir. EEEV'den ensefalit geliştiren tüm insanların yaklaşık üçte biri enfeksiyonlarından ölür ve diğer birçok kişi yaşam boyu fiziksel veya zihinsel etkiler yaşar. EEEV için bir aşı veya antiviral tedavi yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Amerika Birleşik Devletleri New Hampshire Ensefalit Dünya Aşı Aşı Ölüm Sağlık Dünya Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
AHES GYO ne zaman işlem görecek? AHES Gayrimenkul halka arz kaç lot verdi? Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya ne zaman ve nerede evleniyor? Acun Ilıcalı kaç kez evlendi? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM sorgulama ekranı! BJK-Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Lugano maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi? Ankara su kesintisi hangi ilçelerde olacak? ASKİ su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos Ankara su kesintisi olan yerler neresi? İBB YURT BAŞVURU SONUCU SORGULA: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? (www.ibb.istanbul) İstanbul su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Masterchef 28 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Yurt başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım katılıyor? Resmi Gazete bugün (28 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz kaç yaşında, nereli? Cengiz Holding'in sahibi kim? Narin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Narin nerede? Narin kaç gündür kayıp? Öğretmen mülakat sonuçları neden açıklanmıyor? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Ağustos bugün açıklanır mı? GELİNİM MUTFAKTA 28 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? HAMSTER KOMBAT 28 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
title