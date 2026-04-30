71 yaşındaki kadının organları İzmir ve Muğla'daki hastalara umut oldu

Tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen ve 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 71 yaşındaki Zümbül Gezgiç'in 2 böbreği ve karaciğeri alınarak İzmir ve Muğla'da organ bekleyen hastalara gönderildi.

19 Nisan'da evinde fenalaşarak Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen Zümbül Gezgiç'e yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan ve burada 9 gün yaşam mücadelesi veren Zümbül Gezgiç yoğun bakımda gerekli tüm müdahaleler yapılmasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından beyin ölümü gerçekleşen hastanın ailesi ile yapılan görüşmeler sonucunda, aile büyük bir fedakarlık göstererek organ bağışına onay verdi. Bunun üzerine İzmir Organ ve Doku Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi. İzmir ve Muğla'dan gelen ekipler tarafından Zümbül Gezgiç'in karaciğer ve 2 böbreği alınarak İzmir ve Muğla'da organ bekleyen hastalara gönderildi.

Organ bağışının hayati önemine dikkat çeken ve Gezgiç ailesinde olduğu gibi bu tür örnek davranışların toplumda farkındalık oluşturduğunu ifade eden Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, "Organ bağışı, bir insanın hayatını kaybetmesinin ardından birçok insana yeniden yaşam şansı sunabilen en anlamlı bağışlardan biridir. Bu doğrultuda bütün vatandaşlarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum. Organ bağışıyla birlikte özellikle kadavradan nakiller ülkemizde de giderek artar ve organ bekleyen hastalar da bu nakiller sayesinde yeni yaşamlarına tutunabilirler. Ben buradan vefatı sonrası organ bekleyen hastalara umut olan Zümbül Gezgiç'e yüce Allah'tan rahmet, bu hassas süreçte büyük bir fedakarlık örneği göstererek organ bağışında bulunan ailesine de baş sağlığı diliyor, tüm vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
