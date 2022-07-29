Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! 27 bin sağlık personeli alınacak, işte kadrolar

29 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de sağlık personellerini yakından ilgilendiren bir karar yer aldı. Kararda yıl sonunca kadar istihdam edilecek personel sayısına ilişkin detaylar paylaşıldı.

27 BİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

EN FAZLA KADRO UZMAN TABİP VE TABİPLERE

Resmi Gazete'de yer alan karara göre en fazla personel alımı uzman tabip ve tabip branşlarında olacak. 19 bin 694 uzman tabip sözleşmeli olarak görevlendirilecek. İkinci sırada ise tabip görevlendirmesi yer alıyor. Duyuruda 7 bin 114 tabip istihdamının yapılacağı bilgisi yer alıyor.

DİĞER KADROLAR DA BELLİ OLDU

Kararda ayrıca, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edileceği belirtildi.