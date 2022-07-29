Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! 27 bin sağlık personeli alınacak, işte kadrolar - Haberler

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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! 27 bin sağlık personeli alınacak, işte kadrolar

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı 27 bin olarak belirlendi. En fazla personel alımı 19 bin 694 ile uzman tabip alanında yapılacakken onu 7 bin 114 tabip alımı takip etti.

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29 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de sağlık personellerini yakından ilgilendiren bir karar yer aldı. Kararda yıl sonunca kadar istihdam edilecek personel sayısına ilişkin detaylar paylaşıldı.

27 BİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

EN FAZLA KADRO UZMAN TABİP VE TABİPLERE

Resmi Gazete'de yer alan karara göre en fazla personel alımı uzman tabip ve tabip branşlarında olacak. 19 bin 694 uzman tabip sözleşmeli olarak görevlendirilecek. İkinci sırada ise tabip görevlendirmesi yer alıyor. Duyuruda 7 bin 114 tabip istihdamının yapılacağı bilgisi yer alıyor.

27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin karar, Resmi Gazete'de

DİĞER KADROLAR DA BELLİ OLDU

Kararda ayrıca, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edileceği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Sağlık

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