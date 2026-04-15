Haberler

Şarkışla'da KKKA semineri düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla seminer düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Seminerin açılışında konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Furkan Yurt, ekonomik kalkınmanın önemli olduğunu ancak bu kalkınmanın temelinde yer alan insan sağlığının her şeyden önce geldiğini ifade etti.

Özellikle bahar ve yaz aylarında bölgede ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturan KKKA ile mücadelede toplumsal hassasiyetin önemine dikkati çeken Yurt, hayvanların düzenli ilaçlanması, mera ve ahır dönüşlerinde kişisel kontrollerin yapılması ve kene tutunması durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini belirtti.

Belediye Başkanı Kasım Gültekin de halk sağlığının korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Bu tür bilgilendirme çalışmalarının özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlar için büyük önem taşıdığını vurgulayan Gültekin, kurumlar arası işbirliğinin önemine değinerek, bu tür eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini anlattı.

Program, uzmanlar tarafından yapılan bilgilendirme sunumuyla sona erdi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

