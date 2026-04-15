Şarkışla'da Sigara Bırakma Polikliniği açıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Sigara Bırakma Polikliniği hizmet vermeye başladı.

Şarkışla Sağlık Müdürü Ahmet Kaya, yaptığı açıklamada, sigarayla mücadelenin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel değil aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirten Kaya, vatandaşların bu hizmetten ücretsiz şekilde faydalanabileceğini, sigarayı bırakmak isteyen herkesin polikliniğe başvurarak profesyonel destek alabileceğini aktardı.

Poliklinik sorumlu doktoru İnci Kol ise İlçe Sağlık Müdürlüğü hekimleri tarafından yürütülen hizmetlerle aktif sigara kullanımı ve pasif etkilenimin psikolojik ve medikal tedavilerini yaptıklarını anlattı.