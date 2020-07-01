Sağlık turizmi için fizibilite çalışmaları Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) bölgesel kalkınma hedeflerinden biri olan sağlık turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) bölgesel kalkınma hedeflerinden biri olan sağlık turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor. Söz konusu proje kapsamında, sağlık turizminde hareketlilik kazandırmak için toplantılar gerçekleşiyor. Proje liderliğini bizzat Rektör Prof. Dr. Vural Kavuncu'nun yapmakta olduğu ve Kütahya Termal ve Sağlık Turizm Derneğinin ortak, özel işletmelerin proje iştirakçisi olduğu "Yoncalı'da Konaklamalı Rehabilitasyon Merkezi Fizibilite Desteği" başlıklı proje başarılı bulunarak, Zafer Kalkınma Ajansının Fizibilite Destek Programı kapsamında kabul edilmişti. KSBÜ Dr. Öğr. Üyesi Harun Şener ve Zafer Kalkınma Ajansından Uzman Fatih Mehmet Işık'ın hazır bulunduğu toplantıda, sağlık turizmine hareketlik kazandırmak adına planlanan tesislerin fizibilite çalışmaları sürüyor. - KÜTAHYA Kaynak: İHA