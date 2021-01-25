Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, son durumunu anlattı
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Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, son durumunu anlattı

25.01.2021 00:30 | Son Güncelleme: 25.01.2021 00:44

Geçirgen Bağırsak Sendromu hastalığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılan Neslihan Atagül, son sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı. Atagül, paylaştığı videoda, "Gördüğünüz gibi fena sayılmam. İyi olmaya da gayret ediyorum" dedi.

Oynadığı Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Atagül yakalandığı hastalık sebebiyle diziden de ayrılmak zorunda kalmıştı. Kilo kaybıyla da dikkat çeken Neslihan Atagül sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

"GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ FENA SAYILMAM"

Neslihan Atagül'ün açıklamaları şöyle;

"Selamlar herkese. Öncelikle bana attığınız destek mesajları için, iyi dilekleriniz için, iyi niyetleriniz için, ziyaretleriniz için, hediyeleriniz için, dualarınız için, binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz. Beni yalnız bırakmadınız. Çok Sağ olun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam. İyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı. Hala da var. O yüzden biraz daha dinleneceğim. Ama iyiyim."

Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül'den son durumunu anlattı

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Sindirim sisteminizin en önemli parçası bağırsaklar, besinlerin sindirilmeye devam ettiği ve neredeyse tamamının emildiği noktadır. Bitişik bir şekilde filtre gibi sıralanmış olan Bağırsak hücreleri, bu dizilim sırasında sıkı bağlantılar (tight junction) ile birbirine kenetlenmiş şekilde durmaktadır. Bu sıkı bağlantılar bağırsaklardan kana sadece sindirilmiş besinlerin, sıvıların, vitamin ve mineral gibi küçük, zararsız maddelerin geçişine izin verir. Geçirgen bağırsak sendromun bu sıkı bağlantıların bozulması sonucunda bağırsak duvarının geçirgenliğinin etkilenmesiyle ilişkilidir. Eğer bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlantı bozulursa kana zararlı organizmalar, toksinler gibi istenmeyen maddelerin geçmesi söz konusu olabilir. İstenmeyen bu zararlı bileşenler vücudumuzda birçok farklı problemin yaşanmasına sebep olabilir.

Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül'den son durumunu anlattı
Sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, son durumunu anlattı
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