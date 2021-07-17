Sağlık Sohbetleri'nde beslenmenin bilimi konuşuluyor
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Sağlık Sohbetleri'nde beslenmenin bilimi konuşuluyor

Sağlık Sohbetleri'nde beslenmenin bilimi konuşuluyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Elif Tümen'in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri "Klinik Beslenme" Özel Programı'nın 17 Temmuz Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Uyar ile İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr.

Elif Tümen'in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri "Klinik Beslenme" Özel Programı'nın 17 Temmuz Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Uyar ile İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık palyatif bakımın önemini ve yaşlılıkta ideal beslenmenin formülünü anlatacak. 

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr'de yayında!

(Sponsorlu İçerik)

Kaynak: Hürriyet

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