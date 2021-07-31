Sağlık personeli anne, eşi ve çocuklarına Kovid-19 aşısı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık personeli anne, eşi ve çocuklarına Kovid-19 aşısı yaptı

Sağlık personeli anne, eşi ve çocuklarına Kovid-19 aşısı yaptı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli olan annenin eşine ve çocuklarına Kovid- 19 aşısı yaptığını belirterek ailenin fotoğrafını paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli olan annenin eşine ve çocuklarına Kovid- 19 aşısı yaptığını belirterek ailenin fotoğrafını paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından eşine ve çocuklarına koronovirüs aşısı yapan hemşirenin fotoğrafını paylaştı. Koca, yaptığı paylaşımda "Bu aileyi Nisan ayında böyle mutlu göremezdiniz. Cengiz Bey, kızı Melike, oğlu Alperen Covid-19 hastasıydı. Anneleri hemşire Semra Hanım ise hasta olmadı, sağlık personeli olarak aşılıydı. Üçünün zamanı gelen aşılarını kendisi yaptı. Fotoğrafın mesajı? Bizce iyilik, sağlık!" açıklamasını ekledi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için çağrı: Sevkiyatta birkaç gün azalma olacak
Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için çağrı: Sevkiyatta birkaç gün azalma olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Aleyna Tilki Oğulcan Engin Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Can Bartu Rıza Çalımbay Roger Schmidt Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağlık personeli anne, eşi ve çocuklarına Kovid-19 aşısı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 21:57:24. #1.15#

title