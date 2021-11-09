Sağlık ocağı ne zaman açılıyor? Sağlık ocağı açık mı? soruları arama motorlarında yanıt arayan konular arasında yer alıyor. Devlet tarafından mahalle, köy, idari birimlerdeki vatandaşlar için sağlık hizmeti veren sağlık ocaklarının 2021 yılı çalışma saatlerinin birçok vatandaş, internette araştırıyor.

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SATLERİ 2021

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00'de açılıyor, 17:00'de ise kapanıyor. Sağlık ocaklarında öğle tatili arası saat 12:00 ile 13:00 arasındadır ve bu saat aralığında sağlık ocaklarında hizmet verilmez.

Hafta içi: 08:00- 17:00

Öğle arası: 12:00- 13:00

Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

SAĞLIK OCAĞI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türkiye'nin tüm illerinde sağlık ocağı çalışma saatleri sabittir. Sağlık ocakları kamu kuruluşu olduğundan dolayı sabah saat 08.00'da mesai başlar. Akşam saat 17.00'a kadar devam eden mesaide 1 saat öğle arası bulunur. Sağlık ocaklarında saat 12.00 ile 13.00 arasında öğle arası vardır.

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