Sağlık Müdüründen 12-15 yaşa aşılama çağrısı - Haberler
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Sağlık Müdüründen 12-15 yaşa aşılama çağrısı

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Haberler | Sağlık

- Sağlık Müdüründen 12-15 yaşa aşılama çağrısı Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut: -"Aşı olan gruplar enfekte olsalar dahi hastalığı hafif atlatıyorlar" Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, 15 yaş altı nüfusun aşı oranının hedef nüfusa göre çok düşük olduğunu, eğitimin aksamaması için...

KIRŞEHİR (İHA) - - Sağlık Müdüründen 12-15 yaşa aşılama çağrısı

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut :

-"Aşı olan gruplar enfekte olsalar dahi hastalığı hafif atlatıyorlar"

KIRŞEHİR - Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, 15 yaş altı nüfusun aşı oranının hedef nüfusa göre çok düşük olduğunu, eğitimin aksamaması için çocukların aşılanması gerektiğini kaydetti.

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kentteki aşı çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Bulut, "Aşı çadırı, seyyar ekipler, sağlık ocakları ve hastanemizde aşılama süreçlerimiz devam ediyor. Yeni yaş gurupları için aşılamalar açıldı. Öncelik ise yine kronik hastalıklarda Yeni yaş gurupları için sistem yeni açıldığından aşılama oranımızda düşük. Vatandaşların çocuklarını hızlı şekilde eğitim süreçleri kesintiye uğramaması için aşılandırması gerekmektedir"dedi.

"Vatandaş aşı hakkının çıkmadığını düşünüyor"

Vatandaşın sağlık birimlerini arayarak çocukları için aşı hakkı çıkmadığını da söylediğini ifade eden Bulut, "Çocukların aşı haklarının tanımlanması için ebeveynden birisinin e- nabız üzerinden aşı talebinde bulunması gerekiyor. Çünkü ebeveyn bu şekilde çocuğun yerine onay veriyor. Bu nokta bilinmediğinden insanlar aşı tanımlaması yok zannediyor. Kırşehir'de de vaka sayılarında artış var. Hastanede yatan hastaların çoğunluğunu aşısız ve aşısı eksik guruplar oluşturuyor. Vatandaşın 'tek doz aşımı oldum beni korur' yaklaşımında olmaması gerekir. Vatandaşın aşısını kesinlikle tamamlaması lazım. Hiç aşı olmayanlarda mutlaka aşı olmaya gitmeli. Maalesef kaybedilen hastalar incelendiğinde çoğunluğunu aşısız ve aşısı eksik olan guruplar oluşturuyor. Aşısı tam olan guruplarda ölüm vakasına rastlamadık. Aşı olan guruplar enfekte olsalar dahi hastalığı hafif atlatıyorlar"ifadelerini kullandı.

Sağlık Müdüründen 12-15 yaşa aşılama çağrısı

Sağlık Müdüründen 12-15 yaşa aşılama çağrısı

Sağlık Müdüründen 12-15 yaşa aşılama çağrısı

Sağlık Müdüründen 12-15 yaşa aşılama çağrısı
İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Son Dakika Haberleri
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