Sağlık memurunu darbedenler adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık memurunu darbedenler adliyeye sevk edildi

26.09.2020 15:37 | Son Güncelleme: 26.09.2020 15:41
Sağlık memurunu darbedenler adliyeye sevk edildi

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memurunu darbeden hasta V.K. (41) ile 4 yakını yakalanarak gözaltına alındı.

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memurunu darbeden hasta V.K. (41) ile 4 yakını yakalanarak gözaltına alındı. V.K.'nin sevgilisinin evinde saklandığı öğrenildi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde görevli sağlık memuru Celalettin Karabıyık, önceki gün pansuman yaptığı V.K. ile yakınları tarafından darbedildi. Yaşanan arbede sırasında sağlık çalışanına cerrahi makası saplamak isteyen V.K. ile yakınları kaçtı. Polisin yaptığı çalışmayla sağlık memurunu darbettikten sonra sevgilisinin evinde saklandığı öğrenilen V.K. ve olaya karıştıkları tespit edilen O.Ö. (29), G.K. (19), G.K. (42) ve F.G. (55) gözaltına aldı. 5 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 


Sağlık memurunu darbedenler adliyeye sevk edildi
Sağlık memurunu darbedenler adliyeye sevk edildi
Sağlık memurunu darbedenler adliyeye sevk edildi
Sağlık memurunu darbedenler adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Devlet Bahçeli Charles Michel Fahrettin Koca
Magazin Deniz Akkaya Bülent Ersoy Aytaç Ağırlar İbrahim Tatlıses
Spor Babel Tamer Tuna Arda Turan Erol Bulut Murat Şahin
Daha Fazla Bursa Kavga Esenyurt Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık memurunu darbedenler adliyeye sevk edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 15:42:53. #1.15#
title