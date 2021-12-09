Sağlık ekipleri gelene kadar Şahnaz'ın bebeği doğdu - Haberler
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Sağlık ekipleri gelene kadar Şahnaz'ın bebeği doğdu

Sağlık ekipleri gelene kadar Şahnaz'ın bebeği doğdu
Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Haberler | Güncel

VAN'da gece doğum sancıları başlayan Şahnaz Taşar (35) için bölgeye sevk edilen sağlıkçılar, kar nedeniyle mahalleye gidemedi.

VAN (DHA) - VAN'da gece doğum sancıları başlayan Şahnaz Taşar (35) için bölgeye sevk edilen sağlıkçılar, Kar nedeniyle mahalleye gidemedi. UMKE ekipleri 6 saat sonra mahallaye ulaşırken, Taşar'ın onlar gelmeden önce dünyaya getirdiği erkek bebeğine 'Mahir' adı verildi.

Gürpınar ilçesi Yalınca Mahallesi'nde, gece saatlerinde Şahnaz Taşar'ın doğum sancıları başladı. Taşar'ın yakınları durumu sağlık ekiplerini bildirerek yardım istedi. Van'dan yola çıkan sağlıkçılar, kardan dolayı ilerleyemeyince devreye giren UMKE ekipleri, hastaya yaklaşık 6 saat sonra ulaştı. Ekipler, mahalleye vardığında doğumun gerçekleştiği tespit edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi evinde yaptığı Şahnaz Taşar ile erkek bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Bebeklerine 'Mahir' ismini veren Taşar ailesi sağlık ekiplerine teşekkür etti.


Sağlık ekipleri gelene kadar Şahnaz'ın bebeği doğdu

Sağlık ekipleri gelene kadar Şahnaz'ın bebeği doğdu

Sağlık ekipleri gelene kadar Şahnaz'ın bebeği doğdu

Sağlık ekipleri gelene kadar Şahnaz'ın bebeği doğdu

Sağlık ekipleri gelene kadar Şahnaz'ın bebeği doğdu

Sağlık ekipleri gelene kadar Şahnaz'ın bebeği doğdu

Sağlık ekipleri gelene kadar Şahnaz'ın bebeği doğdu

Sağlık ekipleri gelene kadar Şahnaz'ın bebeği doğdu

Sağlık ekipleri gelene kadar Şahnaz'ın bebeği doğdu

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Demirören Haber Ajansı / Orhan Aşan - Son Dakika Haberleri

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