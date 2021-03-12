Sağlık çalışanlarından kan bağışı
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Sağlık çalışanlarından kan bağışı

12.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:34
Sağlık çalışanlarından kan bağışı

Kurtalan Devlet Hastanesi yönetici ve çalışanları kan bağışında bulundu.

Kurtalan Devlet Hastanesi yönetici ve çalışanları kan bağışında bulundu.

Kurtalan Devlet Hastanesi yönetici ve çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan Kızılay stoklarının artırılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 14 Mart Tıp bayramı öncesinde hastane binasında kan bağışında bulundu.

Kurtalan Devlet Hastanesi Başhekimi uzman Dr. Vehbi Yağız, kan bağışı etkinliğine hastane çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Salgından en ön safta savaşan sağlık çalışanlarının farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenlediğini belirten Yağız, şöyle konuştu:

"Salgını sürecinde artan ihtiyaç nedeniyle Kızılay'ın kan stoku azalmaktadır. Bu kampanya hastanemiz yönetici ve çalışanlarının yoğun talebi üzerine Kızılay ile işbirliği içinde yapılan bir kan bağış kampanyasıdır. Bu organizasyon ile, 14 Mart Tıp Bayramında halkımızda kan bağışı konusunda bir farkındalık oluşturmayı amaçladık. Kan bağış organizasyonumuz bundan sonra periyodik olarak devam edecektir. Burada vurgulamak istediğimiz şey, kan bağışının sosyal bir sorumluluk olduğu ve bir gün herkese lazım olabileceğidir. Bu nedenle herkesi Kızılay'a kan bağışlamaya davet ediyoruz."

Yağız, kampanyada 60 ünite kan toplandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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