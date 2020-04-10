Sağlık çalışanlarından acil koduyla çağırdıkları polislere pastalı sürpriz - AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da kavga ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendilerini pastayla bekleyen sağlık çalışanlarıyla karşılaştı.

Afyonkarahisar'da kavga ihbarına giden polis ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendilerini pastayla bekleyen sağlık çalışanlarıyla karşılaştı.

Sandıklı ilçesinde görev yapan 112 Acil Servis ekibi, polislere sürpriz kutlama yapmak istedi.

İlçede 1 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonundan, 155 Polis Hattı'na beyaz kodla sağlık çalışanına kalabalık bir grup tarafından saldırı olduğu ihbarında bulunuldu.

İki araçla olay yerine giden polis ekipleri, kendilerini bekleyen sağlık çalışanlarıyla karşılaştı.

Ekipler, kendilerine pastalı kutlama yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA