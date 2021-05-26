Sağlık çalışanları hak arayışında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık çalışanları hak arayışında

İhlas Haber Ajansı / Kerim Koç - Haberler | Yerel

- Sağlık çalışanları hak arayışında Taleplerinin karşılanması için rektörlüğe yürüdüler Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası(Sağlık-İş) Samsun Şubesi üyeleri taleplerinin karşılanması için rektörlüğe yürüyüş düzenledi.

- Sağlık çalışanları hak arayışında

Taleplerinin karşılanması için rektörlüğe yürüdüler

SAMSUN - Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası(Sağlık-İş) Samsun Şubesi üyeleri taleplerinin karşılanması için rektörlüğe yürüyüş düzenledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi Hastanelerinde çalışan Sağlık-İş üyesi işçiler, 23 Aralık 2020 tarihinden bu yana bitirilemeyen toplu iş sözleşmesinin imzalanmamış olmasını protesto etti. Sağlık çalışanları, Tıp Fakültesi Dekanlığı önünden ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar eşliğinde rektörlük binasına kadar yürüdü.

"Gelin iş barışımızı sağlayalım, sözleşmemizi yenileyelim"

Yürüyüşün bitiminde konuşma yapan Sağlık-İş Samsun Şube Başkanı İrfan Kalyoncu, "Gelin iş barışımızı sağlayalım, sözleşmemizi yenileyelim, insanların, çalışanların memnun olacağı şekilde imzalayalım. OMÜ'yü alkışlatalım, teşekkür edelim. Sayın Rektör Hocamız sesimizi duyuyor inanıyorum. Mutlaka uzlaşma yolu var. Bugüne kadar gelen teklifleri paylaştık, bundan sonra da paylaşacağız. Biz OMÜ çalışanları olarak işimize, aşımıza, hastanemize sahip çıkıyoruz. Bizler emekli olana kadar buradayız. Makamdakiler, işçinize dokunun, bizlere dokunun, dualarımızı alın. Alın ki biz de sabahleyin işe geldiğimizde moralli bir şekilde çalışalım. Paylaşmasını bilenlere sesleniyorum, işçinin sesini duyun, duyun ki sırtınız yere gelmesin" dedi.

Açıklamanın ardından çalışanların maaş bordroları toplandı ve rektörlüğe verildi. Akabinde ise slogan atan grup, sessizce dağılıp tekrar görevlerinin başına döndü.

Sağlık çalışanları hak arayışında
Sağlık çalışanları hak arayışında
Sağlık çalışanları hak arayışında
Sağlık çalışanları hak arayışında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kerim Koç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Antony Blinken Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Hande Erçel Bülent Ersoy Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Ali Palabıyık Dorukhan Toköz Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağlık çalışanları hak arayışında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 17:41:19. #1.11#

title