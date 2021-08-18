Sağlık çalışanını darbeden 3 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sağlık çalışanını darbeden 3 kişi gözaltına alındı

Sağlık çalışanını darbeden 3 kişi gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, devlet hastanesinde görevli bilgi işlem personeli Mehmet Sayan, hasta yakınları tarafından darbedildi.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, devlet hastanesinde görevli bilgi işlem personeli Mehmet Sayan, hasta yakınları tarafından darbedildi. Sayan yaralanırken, 3 hasta yakını gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede bilgi işlem personeli olarak görev yapan Mehmet Sayan'ın yanına giden hasta yakınları, sıra nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada hasta yakını 3 kişi, Sayan'a saldırdı. Kavgada yaralanan Mehmet Sayan, saldırının ardından darp raporu alarak emniyete gidip şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şikayet üzerine hasta yakınları İ.Ş., A.Ş. ve A.Ş.'yi gözaltına aldı. 


Sağlık çalışanını darbeden 3 kişi gözaltına alındı
Sağlık çalışanını darbeden 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Ebru Şallı Hande Yener Işın Karaca
Spor Muslera Gervinho Mert Günok Mustafa Er Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sağlık çalışanını darbeden 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.08.2021 15:13:25. #1.13#

title