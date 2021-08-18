Sağlık çalışanını darbeden 3 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, devlet hastanesinde görevli bilgi işlem personeli Mehmet Sayan, hasta yakınları tarafından darbedildi.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, devlet hastanesinde görevli bilgi işlem personeli Mehmet Sayan, hasta yakınları tarafından darbedildi. Sayan yaralanırken, 3 hasta yakını gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede bilgi işlem personeli olarak görev yapan Mehmet Sayan'ın yanına giden hasta yakınları, sıra nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada hasta yakını 3 kişi, Sayan'a saldırdı. Kavgada yaralanan Mehmet Sayan, saldırının ardından darp raporu alarak emniyete gidip şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şikayet üzerine hasta yakınları İ.Ş., A.Ş. ve A.Ş.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak