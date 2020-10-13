Bir sağlık çalışanına şiddet daha
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Bir sağlık çalışanına şiddet daha

13.10.2020 15:31 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:08
Bir sağlık çalışanına şiddet daha

Samsun'da hastanede hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hasta bakıcı darp sonucu yaralandı.

Samsun'da hastanede hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hasta bakıcı darp sonucu yaralandı.

Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta yakınlarının saldırısına uğrayan hasta bakıcı Murat A., darp sonucu yaralandı. Murat A. hastanede tedavi altına alınırken, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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