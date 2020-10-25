Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi
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Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi

25.10.2020 08:08 | Son Güncelleme: 25.10.2020 08:17

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ziyaret ettiği İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi'nde görevli bir çalışanın isteği üzerine 112 personeline aşure ikramında bulundu. Bakan'ın bu jestine, sağlık çalışanı sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Bakan Koca, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında, Bakırköy'deki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti.

"İSTANBUL 112 AİLEMİZE AŞURE GÖNDERMİŞ"

Ziyaret sırasında personelle de sohbet eden Koca, merkezde görevli Gamze Acar'ın isteği üzerine Avrupa ve Anadolu Komuta Kontrol Merkezlerinde görev yapan personele aşure ikram etti. 112 personeli Acar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün İstanbul 112 Komuta Merkezimize Bakanımız Fahrettin Koca ziyarette bulundu. Bana ne istediğimi sordu, 'aşure' dedim birden. Sonrada birden ne görelim? Bakanımız tüm İstanbul 112 ailemize aşure göndermiş. Biz bir aileyiz sizi seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Acar'ın bu paylaşımına Bakan Koca da "Afiyet ve moral, motivasyon olsun. 112 Acil çalışanlarımızın her birine sevgi ve selamlar." ifadeleriyle yanıt verdi.

Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi
Sağlık çalışanı istedi, Bakan Koca tüm 112 personeline aşure gönderdi

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