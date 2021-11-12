ANKARA (İHA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl: "Sivil ve askeri öğrencilerin beraber okuduğu tek üniversiteyiz"

ANKARA - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "74 ayrı ülkeden 3 bine yakın öğrencimiz var. Sivil ve askeri öğrencilerin beraber okuduğu tek üniversiteyiz" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeleri Cübbe Giyme ve Belge Takdim Töreni, Ankara Şehir Hastanesi'nde düzenlendi. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Yurt dışında aktif olarak okuyan bin 239 öğrencimiz var. Üniversitemizin toplam öğrenci sayısı 22 bin 283. 5 yıl içinde geldiğimiz nokta 2016'dan sonra öğrenci aldığımızı düşünürsek makul bir seviye olduğunu düşünüyorum. 74 ayrı ülkeden 3 bine yakın öğrencimiz var. Sivil ve askeri öğrencilerin beraber okuduğu tek üniversiteyiz" diye konuştu.

Toplamda 845 askeri öğrenci olduğunu belirten Prof. Dr. Erdöl, "Bir ara Katarlılar geldiler de ülkeye tıp fakültelerine girdiler, bizim öğrencilerin haklarını gasp ettiler gibi saçma sapan şeyleri bunları bilmedikleri için söylemişlerdi. Kıbrıs'tan 1 kişi, Gambiya'dan 1 kişi okuyor, ülkesine geri dönüyor. Okuyor, subay olarak ülkesine geri dönüyor. İşin aslı bu ve biz bunları eğitmeye devam ediyoruz. 244 öğrencimiz var bu şekilde olan" açıklamasında bulundu.

Ankara Şehir Hastanesi'nde 174 profesör, 54 doçent ve 6 doktora öğretim üyesi olmak üzere 234 öğretim üyesi olduğu bilgisini de veren Prof. Dr. Erdöl, "Bu bir tıp fakültesinin kapasitesinden daha büyük bir kapasite. Türkiye'deki herhangi bir tıp fakültesinin üzerinde bir rakam" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Cübbe Giyme ve Belge Takdim Töreni gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ahmet Zülfikar Akelma, Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektör yardımcıları katıldı.