Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden YKS 2021 şampiyonlarına burs
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden YKS 2021 şampiyonlarına burs

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden YKS 2021 şampiyonlarına burs
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kendilerini tercih edecek 2021 YKS şampiyonlarına, Sağlık Bilimleri Haydarpaşa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (SAHADER) aracılığıyla üstün başarı bursu vereceklerini açıkladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, kendilerini tercih edecek 2021 YKS şampiyonlarına, Sağlık Bilimleri Haydarpaşa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (SAHADER) aracılığıyla üstün başarı bursu vereceklerini açıkladı.

Açıklamanın devamında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ni, sağlık eğitimi alanında Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üniversiteleri arasına sokmayı hedeflediklerini, proje ve programlarını Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 eğitim ve sağlık vizyonuna yönelik planladıklarını aktaran Prof. Dr. Erdöl, "Üniversitemizde eğitim gören öğrencileri desteklemek için çaba harcıyoruz. Başkanlığını yürüttüğüm SAHADER'e gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları bağışlardan sağlanan kaynaklar kullanılarak, 2021 YKS puan sıralamasında Türkiye genelinde ilk 100'e giren ve SBÜ'yü tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 3 bin, 101-500'e giren ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 2 bin, 501-2000'e giren ve SBÜ'yü tercih ederek kesin kayıt yaptıranlara aylık bin lira üstün başarı bursu verme kararı aldık" dedi.

"BİZİ TERCİH EDEN ÖĞRENCİLERİMİZ YURT KONUSUNDA DA SON DERECE ŞANSLI"

Prof. Dr. Erdöl, "Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'nin bugünkü imkanlarla daha ileriye taşınmasına müteveccih bir uygulama olarak kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Bursa, Trabzon, Kayseri ve Adana'da sağlık eğitimi görmenin sayısız avantajları yanında barınma, ulaşım imkanları ve sosyal fırsatlarıyla da öne çıkmaktadır" diye konuştu.

AKADEMİK BAŞARILARI DEVAM ETTİĞİ SÜRECE BURS VERİLECEK

Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli üniversitelerinden biri olma yolunda emin adımlarla yürüdüklerini aktaran Prof. Dr. Erdöl, nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmek arzusunda olduklarını söyledi. Prof. Dr. Erdöl, "Üstün başarı bursunu, almaya hak kazanan öğrencilerimizin akademik başarıları devam ettiği sürece ve öğrencilikleri süresince vermeye devam edeceğiz. Bu bursun yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilerimize de imkanlar ölçüsünde burs ve destek sağlıyoruz. Bizi tercih eden öğrencilerimiz yurt konusunda da son derece şanslı. Haydarpaşa ve yakın çevresinde çok sayıda kamu ve özel yurt olanakları bulunuyor. Ankara Gülhane Külliyemizin içerisindeki yurdumuza da YKS puanına göre öğrencilerimizi yerleştireceğiz. Diğer illerdeki fakültelerimizin yakın çevrelerinde de çok sayıda kamu ve özel yurt imkanları mevcut" ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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