Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
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Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor

Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası kapsamında müzisyen Hayko Cepkin'in yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası kapsamında müzisyen Hayko Cepkin'in yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan müzisyen Hayko Cepkin'in vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Hayko Cepkin'in, kamu spotunda, "Aşı konserlere, sahalara, sinemalara, tiyatrolara kısacası hayata açılan kapımız. Bu kapının tekrar kapanmaması ve yarınlarımızın sağlıklı olması için hepimiz aşı olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından Kovid-19'la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, bugüne kadar birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek verdi.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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