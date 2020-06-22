Sağlık Bakanlığı: "Yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir"
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Sağlık Bakanlığı: "Yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir"

Sağlık Bakanlığı: "Yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir" Sağlık Bakanlığından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin açıklama Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

22.06.2020 23:27 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:38

Sağlık Bakanlığı: "Yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir"

Sağlık Bakanlığından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin açıklama

İSTANBUL - Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirtildi. Yangının sebebiyle ilgili tahkikatın devam ettiği vurgulandı. Açıklamanın tam metni şöyle: "Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 21: 30'da meydana gelen yangın kısa sürede söndürülmüştür. Yangında can kaybı veya yaralımız yoktur.

Hastanenin ikinci katında nöroloji-nöroşirurji servisinde çıkan yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir. Sebebiyle ilgili tahkikat devam etmektedir.

Duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından hastane normal hizmetine devam edecektir."

Sağlık Bakanlığı: 'Yangının teknik bir sebepten kaynaklanmadığı belirlenmiştir'

Kaynak: İHA

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