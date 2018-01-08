Sağlık Bakanlığı personel tayin başvurusu nasıl yapılır? (PBS)

Sağlık Bakanllığı 2018 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası için başvurular başladı. 3 Ocak 2018 itibariyle alınan başvurular 8 Ocak Pazartesi günü saaat 18.00'de sona erecek. Bu kuraya müracaat edecek personel yalnızca İller arası tercih yapabilecek. Ancak halen kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atananlar aynı il ve iller arası müracaatını yapabilecektir. Bu kapsamda tercih yapanların kadrosunun bulunduğu İle eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atanmadıklarının tespiti halinde; halen bulunduğu İle yaptığı tercihler silinerek diğer tercihleri dikkate alınacaktır. Kuraya sehven alınıp bulunduğu İle yerleşmesi halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir.

Sağlık Bakanllığı 2018 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası için başvurular başladı. 3 Ocak 2018 itibariyle alınan başvurular 8 Ocak Pazartesi günü saaat 18.00'de sona erecek. Bu kuraya müracaat edecek personel yalnızca İller arası tercih yapabilecek. Ancak halen kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atananlar aynı il ve iller arası müracaatını yapabilecektir. Bu kapsamda tercih yapanların kadrosunun bulunduğu İle eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atanmadıklarının tespiti halinde; halen bulunduğu İle yaptığı tercihler silinerek diğer tercihleri dikkate alınacaktır. Kuraya sehven alınıp bulunduğu İle yerleşmesi halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise iptal edilecektir.

AĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL TAYİN KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre 2018 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 31 Ocak 2018 tarihi Çarşamba günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.