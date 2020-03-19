Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
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Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs belirtileri üzerinden nasıl hareket edilmesi gerektiği bilgileri içeren internet sitesini yayına aldı.

19.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:19
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu

Türkiye'de görülen koronavirüs salgınına karşı önlemleri artıran Sağlık Bakanlığı, belirtilere karşı nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlatan internet sitesini devreye soktu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, İran ve İtalya'da etkisini artırmasının ardından ülkemizde de görüldü. Hastalık bugüne kadar 191 kişiye bulaşırken 3 kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu.

KORONAVİRÜS SİTESİ DEVREDE

Her geçen gün salgının yayılmaması için önlemleri artıran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs belirtileri görenlerin kendilerini test etme imkanı tanıyan siteyi yayına verdi.

Sitede "Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir" ifadeleri yer alırken "Eğer kendinizde veya bir yakınınızda Koronavirüsü olduğunu düşünüyorsanız soruları cevaplayınız" uyarısı da bulunuyor.

ONLİNE KORONAVİRÜS TESTİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu

Haberin Videosu:

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

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