Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar
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Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar

20.11.2020 17:28 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:39
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar

Sağlık Bakanlığı koronavirüs temaslı algoritmasını güncelledi. Buna göre koronavirüs tanısı alan ve ardından iyileşen kişiler son 3 ay içerisinde başka bir pozitif vaka ile temas etse dahi temaslı olarak kabul edilmeyecek.

Bilim Kurulu tarafından hazırlanan temaslı algoritması bir kez daha güncellendi.

TEMASLI OLARAK KABUL EDİLMEYECEK

Koronavirüs tanısı alan ve ardından iyileşen kişiler son 3 ay içerisinde başka bir pozitif vaka ile temas etse dahi temaslı olarak kabul edilmeyecek. Bu kişiler test sonuçlarının negatife dönmesini takip eden 3 ay sonra temaslı olmaları halinde temaslı listesine dahil edilecek.

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