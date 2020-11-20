Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar

Sağlık Bakanlığı koronavirüs temaslı algoritmasını güncelledi. Buna göre koronavirüs tanısı alan ve ardından iyileşen kişiler son 3 ay içerisinde başka bir pozitif vaka ile temas etse dahi temaslı olarak kabul edilmeyecek.