Sağlık Bakanı Koca: Yerli solunum cihazının seri üretimine başlıyoruz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Koronavirüs salgınına ilişkin alınan yeni tedbirleri duyuran Koca, Covid-19 vakalarının ülke geneline yayıldığını söyledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Koronavirüs salgınına ilişkin alınan yeni tedbirleri duyuran Koca, Covid-19 vakalarının ülke geneline yayıldığını söyledi.

Bakan Koca, tarama kitleriyle daha fazla koronavirüs testi yapılacağını belirterek "Kit açısından sorunumuz yok. Bundan sonraki süreçte bu taramalar daha çok artmış olacak" ifadelerini kullandı. Koca ayrıca yerli solunum cihazının seri üretimine geçeceklerini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle