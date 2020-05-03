SAĞLIK BAKANI KOCA, "YENİDEN SARILIRIZ" ŞARKISININ KLİBİNİ PAYLAŞTI
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SAĞLIK BAKANI KOCA, "YENİDEN SARILIRIZ" ŞARKISININ KLİBİNİ PAYLAŞTI

SAĞLIK BAKANI KOCA,
03.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:10

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sanatçı Murat Çorak'ın sağlık çalışanlarına hitaben seslendirdiği "Yeniden Sarılırız" şarkısının klibini paylaştıSağlık Bakanı Dr.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sanatçı Murat Çorak'ın sağlık çalışanlarına hitaben seslendirdiği "Yeniden Sarılırız" şarkısının klibini paylaştı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına hitaben yazılan, söz ve müziği Murat Çorak'a ait olan "Yeniden sarılırız" şarkısının klibini sosyal medya hesabından paylaştı. Koca paylaşımında şarkı sözlerine değinip, "Bu şarkıdan önce, bu ses, hastane koridorlarında, servislerde duyar gibi olduğumuz sesti. Şimdi 83 milyon duyacak. Sağlık çalışanlarımızın ve toplumun özlemlerini dile getiren Murat Çorak'a teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi. 

"SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA VE TÜM SAĞLIK ORDUMUZA HİTABEN"Bakan Koca'nın paylaştığı klipte, farklı noktalardan sağlık çalışanları şarkıyı söylüyor. Zaman zaman İstanbul'un çeşitli yerlerinden görüntülerin de yer aldığı klibin bazı noktalarında da sağlıkçılar işaret diliyle eşlik ediyor. Söz ve müziği Murat Çorak'a ait olan şarkının klibi Çorak'ın, "Hep birlikte yeniden sarılabileceğimiz günlerin özlemiyle bizler, tüm kalbimizle ve müziğimizle yanınızda olmaya devam edeceğiz." temennisiyle son buluyor.

Kaynak: DHA

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