Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın

Türkiye'de koronavirüs salgınında bir günde ilk kez 6 bin 17 vaka tespit edildi. Korkutan artışın ardından Twitter hesabından vatandaşlara uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir gündeki yeni hasta sayısının 6 binin üzerine çıktığına dikkati çekerek, "Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından "#bizevdeyiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız. Sadece bugünkü yeni hasta sayımız 6.000'in üzerinde. Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir."

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 22 Kasım verilerine göre bir günde ilk kez 6 bin 17 yeni hasta tespit edildi. 139 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 12 bin 358'e çıktı.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3812 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 374 bin 637'ye yükseldi. Toplam test sayısı 17 milyon 245 bin 617, ağır hasta sayısı ise 4217'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz