Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir, kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız salgını geriletmeyi...
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Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir, kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız salgını geriletmeyi...

28.10.2020 20:07 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:10
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir, kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız salgını geriletmeyi başaracağız."

Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir, kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız salgını geriletmeyi başaracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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