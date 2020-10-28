Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir, kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız salgını geriletmeyi...
28.10.2020 20:07 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:10
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir, kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız salgını geriletmeyi başaracağız."
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir, kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız salgını geriletmeyi başaracağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur