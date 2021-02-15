Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı
15.02.2021 23:46 | Son Güncelleme: 15.02.2021 23:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Buna göre 8-14 Şubat arasında Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı.
Koca, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" açıklamasında bulundu.