Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Buna göre 8-14 Şubat arasında Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 60,19, Ankara'da 35,49, İzmir'de 44,39 oldu.