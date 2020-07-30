Sağlık Bakanı Koca, il şağlık müdürlerine talimatı verdi: Bayram boyunca salgında gevşeme yaşanmasın
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Sağlık Bakanı Koca, il şağlık müdürlerine talimatı verdi: Bayram boyunca salgında gevşeme yaşanmasın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürüne, bayram boyunca, koronavirüs hastalarının teşhis ve tedavisi başta olmak üzere tüm sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi ve salgın yönetiminde en ufak bir gevşeme yaşanmaması konularında uyarılarda bulundu. Koca ayırca, vaka artışı yaşanan illerdeki kalabalıklarla ilgili özel uyarıda bulundu.

30.07.2020 14:12 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:28

Toplantıda illerin mevcut durumu, vaka sayıları, artış veya düşüşün sebepleri, tanı ve tedavi kapasiteleri ile ihtiyaçlar değerlendirildi. Hastalığın tedavisine yönelik gelişmeler, ilaç kullanımı, izolasyon önlemleri ve tedavi algoritmalarındaki değişiklikler de toplantıda masaya yatırıldı.

SALGINLA MÜCADELEDE GEVŞEKLİK OLMASIN UYARISI

Bakan Koca, İl Hıfzıssıhha Kurullarının bölgedeki duruma göre kendi tedbirlerini belirleyip uyguladığını hatırlatarak, bayram boyunca bu tedbirlere sıkı şekilde riayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Özellikle vaka artışının olduğu illerde kalabalıkların oluşmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, salgın yönetiminde en ufak bir gevşeme yaşanmaması konusunda uyarılarda bulundu.

SAĞLIK HİZMETLERİ AKSAMADAN YÜRÜTÜLSÜN TALİMATI

Bakan Koca, koronavirüs hastalarının teşhis ve tedavisi başta olmak üzere bayram boyunca tüm sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi konusunda il müdürlerine talimatlarını iletti. Bakan Koca, bayrama yönelik planlamaların kontrol edilmesini ve ihtiyaçların hızla tamamlanmasını istedi. Toplantı sonunda il müdürleriyle bayramlaşan Bakan Koca, sağlıklı ve huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, il şağlık müdürlerine talimatı verdi: Bayram boyunca salgında gevşeme yaşanmasın

Kaynak: İHA

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