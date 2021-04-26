Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını yayımladı
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Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını yayımladı

Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını yayımladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını yayımladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızı aşağıda görebilirsiniz. Tedbir ve kısıtlamalar etkisini daha çok gösterecek. Evimiz en güvenli kalemiz. Bir süre mücadeleyi evimizden sürdüreceğiz. Bu fedakarlığın sonu bayram olsun" dedi.

Buna göre illere dağılan rakamlar şu şekilde:

Adana: 187,36

Adıyaman: 248,08

Afyon: 359,74

Ağrı: 307,23

Aksaray: 356,26

Amasya: 461,11

Ankara: 534,14

Antalya: 301,65

Ardahan: 230,86

Artvin: 230,09

Aydın: 268,08

Balıkesir: 566,32

Bartın: 512,11

Batman: 157,19

Bayburt: 568,92

Bilecik: 494,25

Bingöl: 300,25

Bitlis: 150,15

Bolu: 442,18

Burdur: 258,71

Bursa: 500,57

Çanakkale: 962,98

Çankırı: 399,11

Çorum: 475,55

Denizli: 223,36

Diyarbakır: 117,36

Düzce: 521,38

Edirne: 590,05

Elazığ: 311,93

Erzincan: 593,35

Erzurum: 493,09

Eskişehir: 605,85

Gaziantep: 293,36

Giresun: 624,22

Gümüşhane: 242,76

Hakkari: 91,26

Hatay: 239,74

Iğdır: 415,77

Isparta: 367,47

İstanbul: 920,57

İzmir: 351,97

Kahramanmaraş: 221,46

Karabük: 380,52

Karaman: 298,92

Kars: 291,66

Kastamonu: 683,09

Kayseri: 504,20

Kırıkkale: 430,57

Kırklareli: 830,44

Kırşehir: 315,99

Kilis: 462,21

Kocaeli: 666,41

Konya: 579,37

Kütahya: 375,77

Malatya: 563,79

Manisa: 305,39

Mardin: 93,83

Mersin: 213,56

Muğla: 242,31

Muş: 123,32

Nevşehir: 410,54

Niğde: 370,09

Ordu: 565,14

Osmaniye: 347,46

Rize: 516,03

Sakarya: 404,55

Samsun: 601,14

Siirt: 83,97

Sinop: 440,73

Sivas: 372,86

Şanlıurfa: 91,01

Şırnak: 47,60

Tekirdağ: 747,13

Tokat: 467,17

Trabzon: 409,90

Tunceli: 266,05

Uşak: 207,89

Van: 89,01

Yalova: 838,25

Yozgat: 99,89

Zonguldak: 456,36

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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