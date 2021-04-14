Sağlık Bakanı Koca, haftalık vaka sayısında en çok artış gösteren 5 ili paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artışın Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da olduğunu açıkladı. En çok azalma gösteren iller ise Samsun ve Ardahan oldu.

Dün günlük vaka sayısının 60 bine yaklaşması ve salgının kontrol altına alınmasının zorlaşması üzerine yeni tedbirler alındı. Ramazan'da kısmi kapanma dönemi ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasından restoranların servis şekline kadar birçok noktada düzenlemeye gidildi.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI GÖRÜLEN 5 İL

Kötü gidişatı işaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından bir paylaştım yaptı. Koca'nın tweetinde iki grafik ve şu ifadeler yer aldı: "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu.

AZALIŞ GÖSTEREN İLLER: SAMSUN VE ARDAHAN

Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde."

DÜN VAKA SAYISI REKOR KIRDI

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarında dün yine rekor kırdı. 13 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2 bin 723'ü semptomatik olmak üzere 59 bin 187 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 962 bin 760'a yükseldi. Vefat sayısı 273 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 52 bin 104 oldu. Vaka sayılarında son rekor 8 Nisan günü 55 bin 941'le kırılmıştı.