Sağlık Bakanı Koca: "Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. - Haberler
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Sağlık Bakanı Koca: "Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir.

Sağlık Bakanı Koca:
AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Politika

Sağlık Bakanı Koca: "Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir.

Sağlık Bakanı Koca: "Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir."

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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