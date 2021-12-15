Sağlık Bakanı Koca: "Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir.
AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Politika
Sağlık Bakanı Koca: "Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir.
Sağlık Bakanı Koca: "Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir."
AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri
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