Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor

Sosyal medyada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen bir vatandaş gündem oldu. Kullanıcılar yaptıkları yorumda benzerliğe dikkat çekerken, "Sağlık Bakanı kıyafet değiştirerek halkı denetime çıkmış" ifadelerine yer verildi.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşı yapan doktorun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzemesi sosyal medyada gündem olurken, bugün de benzer bir durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için yaşandı.

FOTOĞRAF BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

Sokakta duran bir vatandaşın fotoğrafı sosyal medyada yayılmaya başlarken, vatandaş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzetildi. Görüntü yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girdi.

"SAĞLIK BAKANI HALKI DENETİME ÇIKMIŞ"

Yorumlardan en çok dikkat çeken ise "Sağlık Bakanı kıyafet değiştirerek halkı denetime çıkmış" oldu. Bazı kullanıcılar ise vatandaşın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzemediğini dile getirdi.

KULLANICILAR YANLIŞ KULLANILAN İFADEYE TAKILDI

Fotoğraf için yapılan paylaşımda, 'Tedbili kıyafet' ifadesine yer verildi. Kullanıcılar yaptıkları yorumlarda ifadenin yanlış kullanıldığını vurguladı ve 'Tedbili' yerine 'Tebdili' ifadesinin kullanılması gerektiğini aktardı.

Bazı kullanıcılar ise aşı üzerinde espriler yaparak fotoğrafa yorumda bulundu. Kullanıcılar, "Aşıdan sonra Bakan Koca çok değişmiş" dedi.