Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu

06.03.2021 15:30 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:42

Normalleşme kapsamında aylar sonra ilk kez cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. Sağlık Bakanı Koca, "Beklediğimiz cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı. Hata yaparsak, bir hafta on gün sonra üzülürüz." şeklinde uyarılar yaparken; İstanbullular sokaklara akın etti. Trafik yoğunluğu %76'ya ulaştı.

Normalleşme kapsamında açıklanan koronavirüs risk haritasına göre tüm ülkede cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise kısıtlama pazar günleri uygulanmaya devam edecek.

BAKAN KOCA'DAN UYARILAR GECİKMEDİ

Aylar sonra kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar sokağa döküldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından uyarı üstüne uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu

İlk olarak "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" mesajını paylaşan Koca devamında şu ifadelere yer verdi: "Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım. Zor günlere dönüş yolunu kapatalım: Dışarı çıkıyorsak, maske takalım. Mutlu Cumartesi! Hata yaparsak, bir hafta, on gün sonra üzülürüz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu

TRAFİK OLUŞTU

Gün içinde saatler ilerledikçe ortaya çıkan maskesiz, mesafesiz yoğun kalabalık manzaraları gelmeye başladı. Haftalardır cumartesi günleri kısıtlama ile birlikte yolların bomboş kaldığı İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren trafikte hareketlilik yaşandı. Çok sayıda aracın trafikte olduğu görülürken yine otobüs ve metrobüs duraklarında da çok sayıda vatandaşın olduğu görüldü.İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu
Haber Yorumları (14)
VATANDAŞ 2: UYARILAR BOŞA HER YER ANA BABA GÜNÜ MİLLET TIKLIM TIKLIM KORONAYI KİMSE UMURSAMIYOR BU İŞ BÖYLE DEVAM ETMEZ VİRÜSTE BİTMEZ !!!
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BABA: Hangi aklı selimmmm kararla biz okulları açtık hadi canı geçtik evlat canından önemli olan ne ALLAHIM tüm evlatlarımızı korusun SAYIN YETKİLİLER ÖYLE DEĞİL Mİ EN FAZLA 1 SENE KAYBEDİLSE NE OLUR BU AÇIKLAMAM YUKARDAKİ HABERE GÖRE BU HABET OLMADADA BU İŞİN BÖYLE OLACAĞI BELLİ DEĞİL Mİ PEKİ YAZIN NE OLACAK SONRA OKULLAR NASIL AÇILACAK AYNI ŞEYLERİ SARMAL TEKRAR YAŞAMAYIZ İNŞALLAH
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BANU: Ben artık alıştım ya yasaklara ailemin yanına bile gidemiyorum
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