Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu

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Normalleşme kapsamında aylar sonra ilk kez cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmadı. Sağlık Bakanı Koca, "Beklediğimiz cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı. Hata yaparsak, bir hafta on gün sonra üzülürüz." şeklinde uyarılar yaparken; İstanbullular sokaklara akın etti. Trafik yoğunluğu %76'ya ulaştı.

Normalleşme kapsamında açıklanan koronavirüs risk haritasına göre tüm ülkede cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise kısıtlama pazar günleri uygulanmaya devam edecek.

BAKAN KOCA'DAN UYARILAR GECİKMEDİ

Aylar sonra kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar sokağa döküldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından uyarı üstüne uyarıda bulundu.

İlk olarak "Beklediğimiz Cumartesilerin ilki. Devamı, kıymetini bilmemize bağlı" mesajını paylaşan Koca devamında şu ifadelere yer verdi: "Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım. Zor günlere dönüş yolunu kapatalım: Dışarı çıkıyorsak, maske takalım. Mutlu Cumartesi! Hata yaparsak, bir hafta, on gün sonra üzülürüz"

TRAFİK OLUŞTU

Gün içinde saatler ilerledikçe ortaya çıkan maskesiz, mesafesiz yoğun kalabalık manzaraları gelmeye başladı. Haftalardır cumartesi günleri kısıtlama ile birlikte yolların bomboş kaldığı İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren trafikte hareketlilik yaşandı. Çok sayıda aracın trafikte olduğu görülürken yine otobüs ve metrobüs duraklarında da çok sayıda vatandaşın olduğu görüldü.İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı.