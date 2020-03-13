Sağlık BakanıKoca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarını nasıl olduğunu açıkladı
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Sağlık

Sağlık BakanıKoca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarını nasıl olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs tespit edilen 5 kişinin sağlık durumlarına ilişkin, "Genel durumları için şu dönemde özellikle iki vakamızda biraz solunum sıkıntısı var" dedi.

13.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:13
Sağlık BakanıKoca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarını nasıl olduğunu açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın katılımıyla Sağlık Bakanlığında toplandı. Toplantınına ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"HASTALARIN HANGİ ŞEHİRDE OLDUĞUNUN ÖNEMİ YOK"

Bakan Koca, yeni tip koronavirüs vakası tespit edilen 5 kişinin hangi ilde yaşadığına ilişkin soruya, "Bulundukları şehri açıklayabiliriz ama burada önemli olan bu hastaların izole olup olmadıkları, tedavilerinin yapılıp yapılmadığı, karantina altına alınıp alınmadığıdır. Bununla ilgili herhangi bir tereddütün olmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Bu yarın başka bir şehir de olabilir. Her gün 'Bu şehirde de görüldü, burada da oldu' gibi bir yaklaşımın doğru olmadığı kanaatindeyiz." karşılığını verdi.

"KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN KİŞİYLE TEMAS EDEN HERKES TARAMADAN GEÇTİ"

Bakan Koca, virüs tespit edilen kişinin temasta bulunduğu herkesin taramadan geçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Diğer üçünü de şimdi açıkladım. Her zaman çıkan vakaları bir basın toplantısı ile açıklamak gerekmediği kanaatindeyim. Bundan sonraki süreçte bizim için 3-4 haftanın çok önemli olduğunu, bu süreçte vatandaşımızın kalabalık ortamlara çıkmamasını özellikle yaşlılarımız açısından son derece önemli olduğunu belirtmek isterim.
60 yaş ve üzeri yaş grubu altta kronik hastalığı olanların dışarı çıkmamalarını, dışarı çıktıklarında da gerektiğinde maske kullanmalarını önemsiyoruz. Bu dönemde daha çok insanla teması önleyin. Yayılım insandan insana temasla oluyor. Bu teması minimalize eden ama yaşamı da sürdüren, panik havası oluşturmayan bir tedbirler paketi içinde hareket edilmesi gerekiyor."

"BİR KENTİ KARANTİNAYA ALMAK GİBİ BİR ÖNLEMİMİZ YOK"

Koca, koronavirüs tespit edilen kişinin temasta bulunduğu yerlerle ilgili de bir çalışma içinde olduklarını belirtti. Bir şehirde vaka görülmesi durumunda o kentin karantinaya alınması gibi bir uygulamanın olmadığını belirten Koca, Bilim Kurulu'nun böyle bir önerisi olmadığını, dünyada da böyle bir örnek bulunmadığını söyledi.

5 VAKAYA KOMBİNE TEDAVİ UYGULANIYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişilere yönelik nasıl bir tedavi uygulandığına ilişkin soru üzerine Koca, "Bu virüse karşı somut bir tedavi şekli yok. Antibiyotiğin zaten bir etkisi yok. Burada belli bir yaşın üzerinde, altta hastalığı olan ve bulgularına göre yapılması gereken tedavinin bir algoritmasını Bilim Kurulu geliştirdi. Buna göre bu tedavi yaklaşımı gerektiğinde hibrit dediğimiz kombine yaklaşımı dahil olmak üzere uygulanıyor." dedi.

2 VAKANIN SOLUNUM SIKINTISI VAR

Bakan Koca, koronavirüs vakası görülen 5 kişinin sağlık durumlarının nasıl olduğunun sorulması üzerine, "Genel durumları için şu dönemde özellikle iki vakamızla ilgili biraz daha solunum sıkıntılarının olduğunu söylemek istiyorum. Bu virüse yönelik tedavi şekli bize daha çok bilgi birikimi sağlayan hangi uygulamaların sonuç getirdiğini Bilim Kurulu takip ediyor. Hangi hastaya hangi kombinasyonun uygulanıp uygulanmayacağı algoritması geliştirildi. Buna göre de uygulanıyor." bilgisini paylaştı.

UMREDEN DÖNENLERİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKMADI

Koca, umreden dönenlerle ilgili herhangi bir durumun olup olmadığına ilişkin soruya, "40 bine yakın umreci geldi. Bu dönemde hastalık bulgusu olan 29 kişiydi. Testi pozitif olan çıkmadı. Bu önümüzdeki günlerde çıkmayacağı anlamına gelmez. 14 günlük bir sürecin olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki günlerde yine benzer şekilde evden çıkmamalarını özellikle söyledik. Bu çerçevede herhangi bir hastalık durumunda da yapılması gerekenleri devreye sokmak noktasında bir çaba içerisindeyiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Haber Yorumları (4)
ONUR YILMAZ: Sayın bakanım dünya genelinde herkez korku içerisinde yaşarken avm çalışanları düşünülüyor mu ?
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ONUR YILMAZ: bütün gün avm içine türk ve yabancı uyruklu müşteriler geliyor avm çalışanları insan değilmi ?
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ONUR YILMAZ: avm leri kapatacak mısınız ?
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ONUR YILMAZ: avm lerde sadece ilaçlama yapılarak tedbir alınır mı neden kapanmıyor 1 hafta
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