Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük....
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük....

02.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rifat Yerlikaya

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