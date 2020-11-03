Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven: "(Depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan Ayda Gezgin) Genel olarak bakıldığında bir problem...
03.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 03.11.2020 11:46
Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven: "(Depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan Ayda Gezgin) Genel olarak bakıldığında bir problem görünmüyor, genel durumu iyi, şuuru açık ve konuşabiliyor.
Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven: "(Depremde yıkılan binanın enkazından kurtarılan Ayda Gezgin) Genel olarak bakıldığında bir problem görünmüyor, genel durumu iyi, şuuru açık ve konuşabiliyor. Hayati fonksiyonlarında bir problem yok."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay